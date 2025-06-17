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19:20, 17 июня 2025Бывший СССР

На Украине боец «Айдара» застрелил бывшую жену и покончил с собой

В Житомире бывший боец «Айдара» Федосюк застрелил бывшую жену и покончил с собой
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Oleh Dubyna / Globallookpress.com

В Житомире на Украине бывший боец батальона «Айдар» (признан в России террористической организацией и запрещен) Александр Федосюк застрелил бывшую жену и покончил с собой. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика Страны».

Отмечается, что стрельба произошла у одного из кафе города. Женщина находилась в машине, когда экс-военнослужащий открыл по ней огонь.

Инцидент также прокомментировала пресс-офицер Главного управления Нацполиции в Житомирской области Иванна Силецкая. Она не подтвердила личности участников событий, однако, по ее словам, 36-летнюю жительницу города убил ее 63-летний бывший муж, проживавший в Житомирском районе. Указанный возраст совпадает с возрастом Федосюка.

Ранее в Закарпатской области Украины произошла перестрелка между цыганами и пограничниками. Цыган заподозрили в том, что их могли использовать для переправки людей через границу или что они сами пытались ее пересечь.

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