На Западе увидели настрой Трампа на жесткие действия против Ирана

Аналитик Берлетик: Трамп настроен на жесткие действия против Ирана

Президент США Дональд Трамп настроен на жесткие действия против Ирана. Об этом заявил американский военный аналитик и экс-офицер морской пехоты Брайан Берлетик на своей странице в социальной сети X.

«Трампу все равно на предположения разведки США, что Иран не создает ядерное оружие. США в любом случае вступят в войну», — заверил он.

Ранее Axios со ссылкой источники сообщил, что президент США Дональд Трамп выступил против попыток властей Израиля ликвидировать верховного лидера Ирана Али Хаменеи из-за риска «непредсказуемых последствий». Однако, по словам источника, отказ Трампа не означает, что он не решится «вмешаться и предпринять какие-то масштабные действия».