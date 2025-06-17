Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:55, 17 июня 2025Мир

На Западе увидели настрой Трампа на жесткие действия против Ирана

Аналитик Берлетик: Трамп настроен на жесткие действия против Ирана
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Mark Schiefelbein / AP

Президент США Дональд Трамп настроен на жесткие действия против Ирана. Об этом заявил американский военный аналитик и экс-офицер морской пехоты Брайан Берлетик на своей странице в социальной сети X.

«Трампу все равно на предположения разведки США, что Иран не создает ядерное оружие. США в любом случае вступят в войну», — заверил он.

Ранее Axios со ссылкой источники сообщил, что президент США Дональд Трамп выступил против попыток властей Израиля ликвидировать верховного лидера Ирана Али Хаменеи из-за риска «непредсказуемых последствий». Однако, по словам источника, отказ Трампа не означает, что он не решится «вмешаться и предпринять какие-то масштабные действия».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп высказался о поддержке Ирана Россией и КНДР

    Покупатели отвернулись от одного вида жилья в Москве

    Израиль нанес новые удары по Ирану

    План Трампа наладить выпуск своего смартфона в США сочли невыполнимым

    Россияне назвали способ снять тревогу и стресс

    Мат стоил жизни пенсионерке из ЛНР

    Россиянам дали советы по выбору отеля для отдыха с ребенком

    На Западе увидели настрой Трампа на жесткие действия против Ирана

    Военкор раскрыл подробности одного из самых мощных ударов по Киеву

    Выполнивший задание украинский шпион попался при попытке пересечь российскую границу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости