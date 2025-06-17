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19:30, 17 июня 2025Забота о себе

Названа польза кофе с утра

Диетолог Чехонина: Кофе с утра положительно воздействует на сосуды
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Здоровый завтрак помогает в борьбе с лишним весом, а кофе с утра может быть полезен, рассказала врач-диетолог Юлия Чехонина. Об этом она побеседовала с изданием KP.RU.

По словам врача, день полезно начинать со стакана воды, который помогает запустить пищеварение, и с чашки кофе. «Этот бодрящий напиток положительно воздействует на кровеносные сосуды и ускоряет нашу активность. Кофеин стимулирует работу желудка, что благоприятно сказывается на пищеварении», — назвала его пользу Чехонина.

Она также порекомендовала завтракать не позже чем через полчаса после пробуждения — для этого необходимо приготовить нужные продукты заранее. Диетолог уточнила, что для первого приема пищи подходят продукты с высоким содержанием белка: яйцо, творог или йогурт. Тем, кто есть на завтрак кашу, она посоветовала добавлять туда не сахар, а ягоды или сухофрукты.

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