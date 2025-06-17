Невозможность покупки парковочного места во дворе объяснили

Эксперт по ЖКХ Бондарь: Парковочное место во дворе можно арендовать

Жильцы многоквартирных домов не имеют права покупать парковочные места во дворах. Альтернативные варианты решения вопроса с парковкой во дворе россиянам назвал общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь в разговоре с News.ru.

Специалист объяснил, что придомовая территория находится в общей собственности жильцов, а это исключает возможность ее выкупа под личные нужды. Между тем, продолжил он, соседи могут установить общие правила использования парковочных мест во дворе на общем собрании собственников. В случае, если парковка находится на муниципальной земле, можно попытаться арендовать себе место для стоянки.

Бондарь предупредил, что самовольная установка ограждений без согласования с другими жильцами нарушает закон и в соответствии со статьей 7.1 Кодекса об административных правонарушениях карается штрафом от пяти тысяч рублей. «Если кто-то так делает, можно пожаловаться в управляющую компанию, Госавтоинспекцию или прокуратуру», — добавил эксперт.

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