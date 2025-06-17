Подготовка взрыва в Запорожской области обернулась для мужчины суровым наказанием

Мужчина получил 20 лет колонии за подготовку взрыва в Запорожской области

Южный окружной военный суд Ростова-на-Дону приговорил Дмитрия Цыплякова к 20 годам заключения за подготовку взрыва в здании военной комендатуры города Васильевка Запорожской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Установлено, что мужчина в 2024 году вышел на сотрудника украинской разведки и вступил в террористическое сообщество, руководство которого решило подорвать здание военной комендатуры. Исполнить план было поручено Цыплякову.

Он определил удобное место и время для установки взрывчатки, 16 августа того же года забрал из тайника взрывчатое вещество и электродетонаторы для сборки самодельного взрывного устройства, однако был задержан на месте.

Первые три года он проведет в тюрьме, оставшийся срок — в колонии строгого режима. Также ему назначен штраф в 500 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в России суд заочно приговорил к 14 годам бельгийского наемника ВСУ Жака Мартина.