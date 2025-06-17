Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
21:05, 17 июня 2025Забота о себе

Предсмертным видениям нашли объяснение

Нейрохирург Земмар: Мозг может проигрывать воспоминания перед смертью
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: worradirek / Shutterstock / Fotodom

Американская медсестра хосписа Джули Макфадден описала один из предсмертных феноменов, которые часто наблюдает на работе. Ее историю и комментарий специалистов опубликовало издание Metro.

По словам Макфадден, в последние дни жизни у многих ее пациентов бывают видения, которые медсестра отличает от галлюцинаций и проявлений психических заболеваний. «Обычно это происходит за несколько недель до смерти, они могут проснуться и нормально поговорить со своей семьей, сказать, что видят в углу своего усопшего отца, который улыбается и говорит, что скоро придет за ними и что близким не нужно волноваться». Медсестра предлагает родным пациентов просто принять эту особенность.

Нейрохирург Аджмал Земмар, пытаясь найти объяснение этому явлению, исследовал электроэнцефалограмму 87-летнего пациента за 30 секунд до и после остановки сердца. Колебания в мозге, зарегистрированные после смерти пациента, показали, что мозг может оставаться активным во время «перехода к смерти» и даже какое-то время после него. Как отметил врач, в это время мозг продолжает реагировать на изменения.

Материалы по теме:
«Я думала: вот так закончится моя жизнь» Что испытывают люди, внезапно проснувшиеся во время операции, и почему это происходит?
«Я думала: вот так закончится моя жизнь» Что испытывают люди, внезапно проснувшиеся во время операции, и почему это происходит?
8 февраля 2021
В ногу со временем. Как технологии вернут возможность незрячим видеть, а инвалидам — свободно передвигаться
В ногу со временем.Как технологии вернут возможность незрячим видеть, а инвалидам — свободно передвигаться
12 ноября 2021

Мозговые волны, которые удалось увидеть Земмару, как правило, связаны со сновидениями, воспоминаниями и обработкой информации.

Мозг в этом время может проигрывать последние воспоминания о важных жизненных событиях, похожие на те, о которых сообщают при околосмертных переживаниях

Аджмал Земмарнейрохирург

Ранее бывшая медсестра с обостренным обонянием по имени Джой Милн оказалась способна различать болезнь Паркинсона по запаху и начала участвовать в разработке теста на это заболевание. Милн рассказала, что, когда ее мужу было 28 лет, она однажды почувствовала, что его запах изменился.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Иран нанес удары по авиабазам Израиля

    Бывшую жену Путина внесли в санкционные списки

    В США сообщили о проведении Трампом экстренного совещания в Белом доме

    Пожар в одном из медийных центров Тегерана попал на видео

    «Неужели я проведу 40 лет, сидя перед монитором?» Молодежи больше не нужна карьера и миллионы. Что они больше всего ценят теперь?

    На западе Тегерана раздались взрывы

    Губерниев назвал зачинщика кампании против совмещения Карпиным постов в сборной и «Динамо»

    Убийцу из зловещей секты Чарльза Мэнсона могут выпустить на волю. За что она провела в тюрьме 54 года?

    Археологи обнаружили корабль легендарного капитана Кука

    В России заподозрили формирование экономики стагнации

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости