Нейрохирург Земмар: Мозг может проигрывать воспоминания перед смертью

Американская медсестра хосписа Джули Макфадден описала один из предсмертных феноменов, которые часто наблюдает на работе. Ее историю и комментарий специалистов опубликовало издание Metro.

По словам Макфадден, в последние дни жизни у многих ее пациентов бывают видения, которые медсестра отличает от галлюцинаций и проявлений психических заболеваний. «Обычно это происходит за несколько недель до смерти, они могут проснуться и нормально поговорить со своей семьей, сказать, что видят в углу своего усопшего отца, который улыбается и говорит, что скоро придет за ними и что близким не нужно волноваться». Медсестра предлагает родным пациентов просто принять эту особенность.

Нейрохирург Аджмал Земмар, пытаясь найти объяснение этому явлению, исследовал электроэнцефалограмму 87-летнего пациента за 30 секунд до и после остановки сердца. Колебания в мозге, зарегистрированные после смерти пациента, показали, что мозг может оставаться активным во время «перехода к смерти» и даже какое-то время после него. Как отметил врач, в это время мозг продолжает реагировать на изменения.

Мозговые волны, которые удалось увидеть Земмару, как правило, связаны со сновидениями, воспоминаниями и обработкой информации.

Мозг в этом время может проигрывать последние воспоминания о важных жизненных событиях, похожие на те, о которых сообщают при околосмертных переживаниях Аджмал Земмар нейрохирург

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