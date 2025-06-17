Премьер Италии закатила глаза после слов Макрона

Премьер Италии Мелони закатила глаза после слов Макрона на саммите G7

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони закатила глаза после слов президента Франции Эммануэля Макрона на полях саммита стран «Большой семерки» (G7). Видеозапись публикует Daily Mail.

Это произошло во время встречи лидеров Великобритании, США, Канады, Франции, Германии, Италии, Японии и руководства Европейского союза (ЕС) на канадском курорте Кананаскис. Они встретились для обсуждения эскалации напряженности между Израилем и Ираном, а также украинского конфликта.

Камера запечатлела, как Мелони наклонилась, чтобы услышать, что ей шепчет президент Франции. После его слов премьер-министр Италии закатила глаза.

Лидеры стран «Большой семерки» в совместном заявлении по итогу встречи поддержали Израиль, назвав Иран «источником террора» на Ближнем Востоке. В документе также содержится призыв к тому, чтобы урегулирование «иранского кризиса» привело к деэскалации и прекращению огня на Ближнем Востоке, в том числе в секторе Газа.