Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:24, 17 июня 2025Мир

Премьер Италии закатила глаза после слов Макрона

Премьер Италии Мелони закатила глаза после слов Макрона на саммите G7
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Remo Casilli / Reuters

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони закатила глаза после слов президента Франции Эммануэля Макрона на полях саммита стран «Большой семерки» (G7). Видеозапись публикует Daily Mail.

Это произошло во время встречи лидеров Великобритании, США, Канады, Франции, Германии, Италии, Японии и руководства Европейского союза (ЕС) на канадском курорте Кананаскис. Они встретились для обсуждения эскалации напряженности между Израилем и Ираном, а также украинского конфликта.

Камера запечатлела, как Мелони наклонилась, чтобы услышать, что ей шепчет президент Франции. После его слов премьер-министр Италии закатила глаза.

Лидеры стран «Большой семерки» в совместном заявлении по итогу встречи поддержали Израиль, назвав Иран «источником террора» на Ближнем Востоке. В документе также содержится призыв к тому, чтобы урегулирование «иранского кризиса» привело к деэскалации и прекращению огня на Ближнем Востоке, в том числе в секторе Газа.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия ударила по киевскому аэропорту «Кинжалом» и «Геранями». Целью могли стать американские системы ПВО

    Пять беспилотников ВСУ уничтожили над российским приграничным регионом

    В России составили портрет автозаемщика

    В России трехлетний ребенок не выжил после падения в супермаркете

    Третья европейская страна предложила возобновить импорт российского газа

    Мужчина склонил россиянку к сексу на капоте с неожиданной целью

    Брошенные сослуживцами тела бойцов ВСУ в Курской области показали на фото

    Бывшая возлюбленная российского миллиардера похвасталась откровенным образом

    Малышева предостерегла россиян от одного тяжелейшего напитка

    Раскрыта опасность нахождения в невесомости

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости