Пуск «Гераней» по Украине сняли на видео

Момент запуска дронов «Герань» по Украине попал на видео

Пуск беспилотников «Герань» по Украине сняли на видео. Кадры опубликовал Telegram-канал «Пионер запаса».

На кадрах видно запуск дронов со стартовой платформы. «Давай, давай», — говорит мужской голос за кадром. После этого в небо уходит еще один беспилотник.

Где именно было снято видео, не сообщается. По словам автора канала, оно было снято 16 июня.

Ранее в России сняли на видео залп из установки северокорейской реактивной системы залпового огня Туре 75. На кадрах запечатлен залп с подготовленной позиции. После команды «огонь» установка выпускает четыре реактивных снаряда. В конце 2024 года военный эксперт Виталий Лебедев назвал Туре 75 эффективным средством поддержки пехотных подразделений.