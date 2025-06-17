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10:49, 17 июня 2025Россия

Пуск «Гераней» по Украине сняли на видео

Момент запуска дронов «Герань» по Украине попал на видео
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Пуск беспилотников «Герань» по Украине сняли на видео. Кадры опубликовал Telegram-канал «Пионер запаса».

На кадрах видно запуск дронов со стартовой платформы. «Давай, давай», — говорит мужской голос за кадром. После этого в небо уходит еще один беспилотник.

Где именно было снято видео, не сообщается. По словам автора канала, оно было снято 16 июня.

Ранее в России сняли на видео залп из установки северокорейской реактивной системы залпового огня Туре 75. На кадрах запечатлен залп с подготовленной позиции. После команды «огонь» установка выпускает четыре реактивных снаряда. В конце 2024 года военный эксперт Виталий Лебедев назвал Туре 75 эффективным средством поддержки пехотных подразделений.

ЖЗЛ
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