Решение Верки Сердючки петь на русском языке объяснили

Продюсер Дзюник заявил, что хиты Сердючки на русском языке остаются популярными

Музыкальный продюсер Леонид Дзюник прокомментировал исполнение песен на русском языке украинским артистом Андреем Данилко, известным как Верка Сердючка. Его слова публикует aif.ru.

По словам Дзюника, исполнитель продолжает петь на русском на Украине, поскольку слушатели ценят именно его русскоязычные хиты. «Андрей прекрасно понимает, что его песни на русском языке звучат до сих пор, что они заставляют людей верить в то, что все будет хорошо», — отметил спикер.

Продюсер также заявил, что на Украине никогда не смогут запретить русский язык, поскольку он является родным для граждан страны. «Им никогда не избавиться от русского, потому что это язык международного общения», — добавил он.

Ранее уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Кремень обратился в полицию с требованием принять меры в отношении Данилко за то, что он поет в стране на русском. До этого в Киеве состоялся концерт, на котором певец исполнил русскоязычные композиции.