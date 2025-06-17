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09:33, 17 июня 2025Бывший СССР

Российские войска уничтожили выведенный из Комара взвод ВСУ

ТАСС: ВС России уничтожили выведенный из Комара в ДНР взвод украинских войск
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Вооруженные силы (ВС) России уничтожили ударом фугасной авиационной бомбы (ФАБ) взвод украинских войск, выведенный из села Комар в Донецкой народной республике в село Воскресенка. Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах России.

«По Воскресенке нанесен удар ФАБ, в результате которого уничтожен взвод 3-го механизированного батальона 141-й пехотной бригады противника, а также операторы 414-й отдельной бригады беспилотных систем, которые всем известны как "Птицы Мадьяра". Это те самые силы, которые ВСУ смогли вывести из Комара», — рассказал источник.

Помимо войск, ВС России ликвидировали оборудование, среди которого гексокоптеры типа «Баба-яга».

Ранее стало известно о взятии под контроль российской армией Комара. На территории села установлен флаг России.

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