Российский полицейский оценил в два миллиона рублей свободу вымогателя

В Красноярске задержали полицейского за мошенничество на два миллиона рублей

В Красноярске задержали полицейского за мошенничество. Об этом сообщает Telegram-rканал «Борус».

По данным канала, в мае этого года сотрудник полиции узнал об уголовном деле в отношении красноярца, который подозревался в вымогательстве и умышленном уничтожении чужого имущества. Он сказал жене обвиняемого, что сможет помочь выпустить его из-под ареста, но за это попросил два миллиона рублей.

У оперативника не было возможности повлиять на избранную меру пресечения и он не планировал никого освобождать. 16 июня супруга арестованного передала полицейскому необходимую сумму.

В этот момент сотрудники ФСБ задержали оперативника, после чего у него дома и на работе прошли обыски.

Ранее сообщалось, что замначальника ФСИН российского региона задержали из-за дорогого подарка.