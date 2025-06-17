Стало известно о смерти доившей корову россиянки в результате удара украинского дрона

Хинштейн сообщил о смерти жительницы Курской области в результате удара ВСУ

Доившая корову жительница Курской области пострадала при ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) и попала в больницу, врачам не удалось ее спасти. О смерти 48-летней россиянки сообщил временно исполняющий обязанности губернатора приграничного региона Александр Хинштейн в Telegram.

Как сообщалось ранее, россиянка попала под удар украинского дрона в Суджанском районе. Ее доставили в больницу с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями правой ноги в понедельник, 16 июня. Состояние женщины медики оценивали как тяжело, и в ночь на вторник, 17 июня, стало известно о ее смерти.

«Врачи сделали все возможное, но к сожалению, травмы были слишком серьезные», — написал Хинштейн. Губернатор обещал оказать необходимую помощь близким женщины.

После случившегося глава региона обратился к жителям с просьбой не возвращаться в приграничные районы. Он заявлял, что там до сих пор опасно находиться.