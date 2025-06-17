Стало известно о возможном плане Трампа в отношении ядерных объектов Ирана

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность удара по ядерным объектам Ирана. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источник.
«Американские официальные лица заявили, что Трамп серьезно рассматривает возможность присоединения к войне и нанесения удара США по ядерным объектам Ирана», — сказано в сообщении.
Сообщается, что одной из целей может стать подземный центр обогащения урана в Фордо.
Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что США могут принять участие в военной операции Израиля против Ирана в случае, если Тегеран не согласится на проведение мирных переговоров. При этом он отметил, что окончательное решение еще не было принято.