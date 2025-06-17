Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:17, 17 июня 2025Мир

Стало известно о возможном плане Трампа в отношении ядерных объектов Ирана

Axios: Трамп рассматривает возможность удара по ядерным объектам Ирана
Владислав Китов (редактор отдела Мир)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Mark Schiefelbein / AP

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность удара по ядерным объектам Ирана. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источник.

«Американские официальные лица заявили, что Трамп серьезно рассматривает возможность присоединения к войне и нанесения удара США по ядерным объектам Ирана», — сказано в сообщении.

Сообщается, что одной из целей может стать подземный центр обогащения урана в Фордо.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что США могут принять участие в военной операции Израиля против Ирана в случае, если Тегеран не согласится на проведение мирных переговоров. При этом он отметил, что окончательное решение еще не было принято.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Курский чиновник погиб при ударе украинского БПЛА в Белгородской области

    Иран нанес удары по авиабазам Израиля

    Уникальные кадры тигрят на рыбалке показал российский заповедник

    Уролог раскрыл способ продлить молодость с помощью секса

    Суд в России оштрафовал украинскую певицу

    В России увеличили производство боеприпасов

    Упрямый нотариус нашел тайник с золотыми монетами на 297 миллионов рублей

    В Европе пообещали России «перекрыть кран навсегда»

    Россияне захотели отомстить полицейскому и устроили ему засаду

    В Армении толпа начала собираться у дома Карапетяна

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости