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23:57, 17 июня 2025Мир

Трамп созвонился с Нетаньяху

Трамп созвонился с премьером Израиля Нетаньяху
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Brendan McDermid / Reuters

Президент США Дональд Трамп созвонился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика страны».

По данным американских СМИ, Соединенные Штаты могут выставит Тегерану 48-часовой ультиматум, в случае невыполнения которого будет произведен совместный израильско-американский удар по иранскому объекту по обогащению урана в Фордо. По предварительным данным, он запланирован на вечер четверга, 19 июня.

Ранее стало известно, что американский лидер выступил против попыток властей Израиля ликвидировать верховного лидера Ирана Али Хаменеи из-за риска «непредсказуемых последствий».

13 июня Израиль начал операцию «Народ как лев» и нанес удар по ядерным объектам Ирана, а также заявил об уничтожении ключевых ученых-ядерщиков на территории страны. Причиной атаки израильские власти назвали разработку Тегераном ядерного оружия.

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