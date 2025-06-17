Трамп заявил о желании «реального завершения» ядерного вопроса Ирана

CBS: Трамп хочет реального завершения вопроса отказа Ирана от ядерного оружия

Президент США Дональд Трамп хочет «реального завершения» ядерного вопроса Ирана. Об этом сообщает журналист телеканала CBS Дженифер Джейкобс.

«Он заявил, что хочет "реального завершения", чтобы Иран "полностью отказался" от ядерного оружия», — сказала она.

По словам журналистки, Трамп надеется, что иранская ядерная программа будет полностью стерта задолго до этого вовлечения США в ее уничтожение.

Американский лидер также предостерег Иран от атак на американские силы в регионе и заявил, что США могут «жестко ответить» в такой ситуации.

Ранее Трамп заявил, что покинул саммит G7 в Канаде не для того, чтобы вернуться в Вашингтон и работать над прекращением огня между Израилем и Ираном. Он отметил, что у нее есть другие серьезные дела.