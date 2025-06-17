Трампу вновь пригрозили расправой

CBS: ФБР арестовало подозреваемого, угрожавшего Трампу расправой

Федеральное бюро расследований (ФБР) арестовало бывшего лейтенанта Береговой охраны Питера Стинсона по подозрению в угрозах расправой президенту США Дональду Трампу. Об этом сообщает CBS News.

«В 19-страничном заявлении ФБР перечислены десятки предполагаемых угроз в социальных сетях со стороны Стинсона (...). Сообщения в соцсетях, охватывающих период с 2020 по 2025 год, включают заявления, в которых предлагалось использовать пистолет, нож и яд против Трампа», — передает телеканал.

По данным ФБР, на прошлой неделе подозреваемый опубликовал «ряд угрожающих постов» в социальных сетях. В частности, Стинсон заявил, что когда «Трампа не станет, вечеринка будет жаркой».

16 мая Секретная служба начала расследование из-за публикации экс-главы ФБР Джеймса Коми, которую можно расценить как угрозу Трампу.