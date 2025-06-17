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09:51, 17 июня 2025Экономика

В Европе пообещали не вывозить свое золото из США

Вице-президент ЕЦБ де Гиндос: Вывозить европейское золото из США не планируется
Дмитрий Воронин

Фото: Alexander Manzyuk / Reuters

Европейский центробанк (ЕЦБ) сохраняет доверие к системе хранения своих резервов в США и не рассматривает возможность вывоза золота из Нью-Йорка. Об этом в интервью Reuters заявил вице-президент регулятора Луис де Гиндос, пообещавший сохранение стабильности в этом вопросе.

На вопрос журналиста о том, разумно ли было бы вернуть часть драгметалла, который Европа хранит на другом континенте, функционер ответил, что не сомневается в полной безопасности нынешней локации вне зависимости от того, кто будет руководить Федеральной резервной системой с 2026 года.

«Ожидаю, что это будет компетентный и разумный человек», — сказал де Гиндос, заверив, что возможность того, чтобы забрать европейское золото у американцев, даже не обсуждалась.

Рост доли золота в резервах ЕЦБ он связал прежде всего с повышением рыночной стоимости актива, который мировые ЦБ «используют как инструмент диверсификации в периоды геополитических рисков». При этом статус доллара как глобальной резервной валюты в краткосрочной перспективе у замглавы регулятора сомнений не вызывает.

Ранее СМИ писали, что на фоне введенных Дональдом Трампом пошлин на импорт во властных кругах Германии начали обсуждать вопрос о возврате из США 1200 тонн золота на 113 миллиардов евро, который предположительно мог бы стать одной из форм ответа на тарифное давление Вашингтона и его непредсказуемую политику.

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