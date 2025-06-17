В Госдуме поддержали кандидатуру Крупнова на должность замглавы Верховного суда России

Клишас: В ГД поддержали кандидатуру Крупнова на пост замглавы Верховного суда РФ

В Госдуме поддержали кандидатуру Игоря Крупнова на должность замглавы Верховного суда России. Об этом сообщил сенатор Андрей Клишас в Telegram.

Кандидатуру Крупнова рекомендовал к утверждению комитет по конституционному законодательству Совфеда, уточнил Клишас.

Игорь Крупнов — выпускник военно-политического училища, в 1993 году он с отличием окончил военно-юридический факультет Военного института Минобороны России, с того же года работал в судебной системе. С 2014 года Крупнов возглавляет судебную коллегию Верховного суда по делам военнослужащих.

Ранее президент России Владимир Путин предложил кандидатуру судьи Людмилы Жарковой на пост заместителя председателя Конституционного суда. Соответствующее представление глава государства направил в Совфед.