В Киеве загорелись склады

Мэр Киева Кличко сообщил о пожаре на складах в Святошинском районе города

В Киеве начался пожар на складах в Святошинском районе города. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

«В Святошинском районе горят складские помещения. Все службы на месте», — написал он.

Ранее стало известно

сильных пожарах в Киеве после налета ударных дронов. Отмечается, что в некоторых районах Киева пропало электричество.

10 июня после массированного обстрела Киева черный дым так сильно затянул небо, что рассвет был не виден. В некоторых местах также произошли возгорания.