В Киеве загорелись склады

В Киеве начался пожар на складах в Святошинском районе города. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко в своем Telegram-канале.
«В Святошинском районе горят складские помещения. Все службы на месте», — написал он.
Ранее стало известно
сильных пожарах в Киеве после налета ударных дронов. Отмечается, что в некоторых районах Киева пропало электричество.
10 июня после массированного обстрела Киева черный дым так сильно затянул небо, что рассвет был не виден. В некоторых местах также произошли возгорания.