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10:08, 17 июня 2025Бывший СССР

В Киеве загорелись склады

Мэр Киева Кличко сообщил о пожаре на складах в Святошинском районе города
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Anna Voitenko / Reuters

В Киеве начался пожар на складах в Святошинском районе города. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

«В Святошинском районе горят складские помещения. Все службы на месте», — написал он.

Ранее стало известно
сильных пожарах в Киеве после налета ударных дронов. Отмечается, что в некоторых районах Киева пропало электричество.

10 июня после массированного обстрела Киева черный дым так сильно затянул небо, что рассвет был не виден. В некоторых местах также произошли возгорания.

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