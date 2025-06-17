В Кремле рассказали о договоренностях Путина и Эрдогана

Ушаков: Путин и Эрдоган договорились о контактах МИД и Минобороны РФ и Турции

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган договорились, что МИД и Минобороны стран активизируют контакты на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Об этом рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков, сообщает ТАСС.

«Президенты условились, что будут активизированы контакты по линии ряда министерств. Прямо скажу, имеется в виду прежде всего два министерства в данной ситуации, с учетом обострившейся ситуации на Ближнем Востоке, — это МИД и министерства обороны двух стран», — сказал он.

Ранее Эрдоган заявил, что Турция работает над решением конфликта между Израилем и Ираном путем дипломатии. Президент Турции отметил, что нападение Израиля на Иран поставило под угрозу безопасность всего региона. Турецкий лидер также подчеркнул важность переговоров для решения ядерного вопроса Ирана.