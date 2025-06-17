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22:16, 16 июня 2025Россия

В России появится детский чемпионат по пилотированию беспилотников

Путин поручил проводить чемпионат по пилотированию дронов для детей от семи лет
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Российский президент Владимир Путин поручил правительству РФ обеспечить проведение чемпионата по пилотированию дронов для детей от семи лет с 2026 года. Об этом говорится на официальном сайте Кремля.

Как указано в перечне документов, кабмину с 2026 года поручено обеспечить финансирование организации и проведения Всероссийского чемпионата по пилотированию дронов «Пилоты будущего». Состязания будут проводить за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета.

Кроме того, дано поручение обеспечить возможность присвоения спортивных званий и разрядов по гонкам дронов. Уточняется, что чиновники должны будут представить свои предложения о снижении минимального возраста участников спортивных соревнований по гонкам дронов с 10 до 7 лет.

Ранее Путин поручил ввести новую должность в российских госшколах. Как сообщили в Кремле, в госучреждениях школьниого образования появится должность советника по воспитанию. Меры по выполнению поручения возложены на правительство РФ и региональных властей. Отчитаться о них чиновники должны будут до 1 октября 2025 года. Выделение соответствующих денежных средств необходимо учитывать на предстоящие несколько лет.

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