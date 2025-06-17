В России появится детский чемпионат по пилотированию беспилотников

Путин поручил проводить чемпионат по пилотированию дронов для детей от семи лет

Российский президент Владимир Путин поручил правительству РФ обеспечить проведение чемпионата по пилотированию дронов для детей от семи лет с 2026 года. Об этом говорится на официальном сайте Кремля.

Как указано в перечне документов, кабмину с 2026 года поручено обеспечить финансирование организации и проведения Всероссийского чемпионата по пилотированию дронов «Пилоты будущего». Состязания будут проводить за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета.

Кроме того, дано поручение обеспечить возможность присвоения спортивных званий и разрядов по гонкам дронов. Уточняется, что чиновники должны будут представить свои предложения о снижении минимального возраста участников спортивных соревнований по гонкам дронов с 10 до 7 лет.

Ранее Путин поручил ввести новую должность в российских госшколах. Как сообщили в Кремле, в госучреждениях школьниого образования появится должность советника по воспитанию. Меры по выполнению поручения возложены на правительство РФ и региональных властей. Отчитаться о них чиновники должны будут до 1 октября 2025 года. Выделение соответствующих денежных средств необходимо учитывать на предстоящие несколько лет.