В WhatsApp появится реклама

В WhatsApp добавят рекламу и монетизацию

В мессенджере WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской организацией и запрещена в России) появятся реклама и монетизация каналов. Об этом указано в пресс-релизе на официальном сайте приложения.

«Мы хотим помочь админам, организациям и компаниям развиваться в WhatsApp. Для этого мы разработали новые функции. Платные подписки на каналы. Оформляйте ежемесячные платные подписки на любимые каналы, чтобы поддерживать их авторов и получать эксклюзивные обновления», — указано в сообщении.

В приложении также появятся реклама в статусах и функция продвижения каналов. WhatsApp долгое время оставался одним из немногих популярных мессенджеров без рекламы, которая, однако, не будет показываться в России.

Ранее Таганский районный суд Москвы оштрафовал мессенджер WhatsApp на 3,5 млн рублей за распространение информации о продаже спиртных напитков.