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19:39, 17 июня 2025Ценности

Ведущая «Дома-2» похвасталась сумкой почти за миллион рублей

Ведущая «Дома-2» Орлова похвасталась сумкой Bottega Veneta за 934 тысячи рублей
Екатерина Ештокина

Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Бывшая участница поп-группы «Блестящие», ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ольга Орлова похвасталась аксессуаром почти за миллион рублей. Соответствующая сторис опубликована на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

47-летняя знаменитость ответила на анонимный вопрос одного из подписчиков, который поинтересовался последней ее покупкой. В ответ Орлова продемонстрировала бордовую сумку Bottega Veneta, стоимость которой составляет 11,9 тысячи долларов (934 тысячи рублей).

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