Ведущая «Дома-2» похвасталась сумкой почти за миллион рублей

Ведущая «Дома-2» Орлова похвасталась сумкой Bottega Veneta за 934 тысячи рублей

Бывшая участница поп-группы «Блестящие», ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ольга Орлова похвасталась аксессуаром почти за миллион рублей. Соответствующая сторис опубликована на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

47-летняя знаменитость ответила на анонимный вопрос одного из подписчиков, который поинтересовался последней ее покупкой. В ответ Орлова продемонстрировала бордовую сумку Bottega Veneta, стоимость которой составляет 11,9 тысячи долларов (934 тысячи рублей).

В апреле ведущая «Дома-2» раскрыла секрет стройной фигуры. Ольга Орлова призналась, что склонна к полноте, из-за чего ей приходится себя сдерживать.