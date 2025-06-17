ТАСС: ВСУ намеренно ударили дронами по группе украинских пленных в ДНР

Штурмовики группировки войск «Центр» в ходе освобождения Троицкого в Донецкой народной республике (ДНР) взяли в плен двух солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), однако при выводе в тыл подверглись ударам FPV-дронов, в результате чего один украинский военный не выжил. О намеренной атаке по украинским пленным ТАСС рассказал командир взвода штурмовиков с позывным Сыч.

«В подвал посадили их, четверо суток не получилось вывести. Когда повели, обоих "затрехсотило". Один пленный "вытек", оказывали ему помощь, но было бесполезно, слишком тяжелое ранение. Рои "птичек" налетели, минометы, не давали проходу», — вспоминает собеседник агентства.

Сыч подчеркнул, что камуфляж на пленных был украинский. «По-любому они видели, что это их бойцы», — добавил он.

Ранее стало известно, что сдавшиеся в плен в приграничных районах Курской области военные ВСУ создали проект по борьбе с территориальным центрами комплектования (ТЦК, аналог военкомата). Так, пленные военнослужащие ВСУ создали Telegram-каналы, через которые призывают украинцев к борьбе с ТЦК.