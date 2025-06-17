Капитан Дандыкин: Прорыв в Днепрпетровской области усложняет степная местность

Днепропетровская область отличается от Донбасса обширной степной местностью, по которой активно работают беспилотники противника, рассказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Своим мнением он поделился в беседе с «Лентой.ру».

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы (ВС) России нанесли удары по украинским военным в Днепропетровской области. Подробности о ходе боев журналистам сообщили в Минобороны России.

Эксперт рассказал, что сейчас в Днепропетровской области развивают успех группировка российский войск «Юг» и 90-я гвардейская танковая дивизия. Дандыкин подчеркнул, что у противника на этом направлении нет серьезных укреплений, в отличие от Донбасса. Ближайшие крупные города — Павлоград и Днепропетровск, однако до них еще далеко, уточнил он.

«Там степная местность, и, конечно, активно работают беспилотники. Но после удара в глубину обороны врага, вплоть до Западной Украины, активность беспилотных систем у врага снизилась. Поэтому мы ожидаем продвижения и создания буферной зоны. Враг будет пытаться зацепиться, сопротивляться. Однако такого мощного укрепрайона в линии обороны, какой они создали за долгие годы на донецкой земле, разумеется, они не успели создать», — рассказал Дандыкин.

ВС России вышли на западную границу ДНР и развили наступление в Днепропетровской области 11 июня. Под Днепропетровском действуют военнослужащие двух группировок войск — «Центр» и «Восток». Российские военные уже закрепились на позициях в Днепропетровской области.

