Военный рассказал о положении российских войск в Днепропетровской области

Днепропетровская область отличается от Донбасса обширной степной местностью, по которой активно работают беспилотники противника, рассказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Своим мнением он поделился в беседе с «Лентой.ру».
Ранее сообщалось, что Вооруженные силы (ВС) России нанесли удары по украинским военным в Днепропетровской области. Подробности о ходе боев журналистам сообщили в Минобороны России.
Эксперт рассказал, что сейчас в Днепропетровской области развивают успех группировка российский войск «Юг» и 90-я гвардейская танковая дивизия. Дандыкин подчеркнул, что у противника на этом направлении нет серьезных укреплений, в отличие от Донбасса. Ближайшие крупные города — Павлоград и Днепропетровск, однако до них еще далеко, уточнил он.
«Там степная местность, и, конечно, активно работают беспилотники. Но после удара в глубину обороны врага, вплоть до Западной Украины, активность беспилотных систем у врага снизилась. Поэтому мы ожидаем продвижения и создания буферной зоны. Враг будет пытаться зацепиться, сопротивляться. Однако такого мощного укрепрайона в линии обороны, какой они создали за долгие годы на донецкой земле, разумеется, они не успели создать», — рассказал Дандыкин.
ВС России вышли на западную границу ДНР и развили наступление в Днепропетровской области 11 июня. Под Днепропетровском действуют военнослужащие двух группировок войск — «Центр» и «Восток». Российские военные уже закрепились на позициях в Днепропетровской области.