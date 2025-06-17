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05:02, 17 июня 2025РоссияЭксклюзив

Военный рассказал о положении российских войск в Днепропетровской области

Капитан Дандыкин: Прорыв в Днепрпетровской области усложняет степная местность
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Днепропетровская область отличается от Донбасса обширной степной местностью, по которой активно работают беспилотники противника, рассказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Своим мнением он поделился в беседе с «Лентой.ру».

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы (ВС) России нанесли удары по украинским военным в Днепропетровской области. Подробности о ходе боев журналистам сообщили в Минобороны России.

Эксперт рассказал, что сейчас в Днепропетровской области развивают успех группировка российский войск «Юг» и 90-я гвардейская танковая дивизия. Дандыкин подчеркнул, что у противника на этом направлении нет серьезных укреплений, в отличие от Донбасса. Ближайшие крупные города — Павлоград и Днепропетровск, однако до них еще далеко, уточнил он.

«Там степная местность, и, конечно, активно работают беспилотники. Но после удара в глубину обороны врага, вплоть до Западной Украины, активность беспилотных систем у врага снизилась. Поэтому мы ожидаем продвижения и создания буферной зоны. Враг будет пытаться зацепиться, сопротивляться. Однако такого мощного укрепрайона в линии обороны, какой они создали за долгие годы на донецкой земле, разумеется, они не успели создать», — рассказал Дандыкин.

ВС России вышли на западную границу ДНР и развили наступление в Днепропетровской области 11 июня. Под Днепропетровском действуют военнослужащие двух группировок войск — «Центр» и «Восток». Российские военные уже закрепились на позициях в Днепропетровской области.

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