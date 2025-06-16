МО: ВС РФ ударили по позициям ВСУ в Новопавловке Днепропетровской области

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удары по украинским военным в Днепропетровской области. Подробности о ходе боев журналистам сообщили в Минобороны России.

Там уточнили, что подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад в Новопавловке Днепропетровской области, в Запорожье Донецкой народной республики (ДНР) и в Гуляйполе и Темировке Запорожской области. Российские военные этой группировки продолжили движение в глубину обороны противника, отметили в ведомстве.

По информации Минобороны, в зоне действия «Востока» противник потерял более 175 военнослужащих, боевую бронированную машину и 11 автомобилей. Кроме того, российские военные уничтожили три орудия полевой артиллерии и две станции радиоэлектронной борьбы.

ВС России вышли на западную границу ДНР и развили наступление в Днепропетровской области 11 июня. Под Днепропетровском действуют военнослужащие двух группировок войск — «Центр» и «Восток». Российские военные уже закрепились на позициях в Днепропетровской области.

До этого, 9 июня, член Совета Федерации Андрей Клишас заявил о начале денацификации Днепропетровской области. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев, комментируя наступление в регионе, сообщил, что тот, кто не хочет признавать реалии войны на переговорах, получит новые реалии на земле.