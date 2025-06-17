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17:28, 17 июня 2025Из жизни

Юноша забрался в тюрьму строгого режима и не смог оттуда выбраться

В США 19-летний сталкер застрял в камере заброшенной тюрьмы
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: SamuelBartlett / Shutterstock / Fotodom

В США 19-летний сталкер залез в заброшенную тюрьму и застрял в камере. Об этом сообщает Corrections 1.

13 июня житель города Аргайл, штат Нью-Йорк, проник на территорию бывшей тюрьмы строгого режима Downstate Correctional Facility через дыру в ограждении, чтобы сделать контент для соцсетей. Однако его приключение приняло неожиданный поворот — юноша забрался в одну из тюремных камер и не смог оттуда выбраться. Ему пришлось вызвать полицию и пожарных, которые прибыли на место около полуночи 14 июня.

После освобождения американца арестовали по обвинению в незаконном проникновении на закрытую территорию. Ему грозит штраф. Как пояснили правоохранители, это уже не первый случай, когда сталкеры пытаются исследовать закрытый в 2022 году исправительный комплекс.

Власти штата при этом планируют перестроить бывшую тюрьму в жилой квартал с 1300 квартирами, детскими площадками и пешеходными дорожками. После серии инцидентов с проникновением строительные работы могут ускорить.

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