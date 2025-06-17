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08:17, 17 июня 2025Мир

Зеленскому предложили новое место для переговоров

Вице-канцлер Баблер предложил Зеленскому Австрию в качестве места переговоров
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Вице-канцлер Андреас Баблер предложил украинскому президенту Владимиру Зеленскому выбрать Австрию в качестве места для новых мирных переговоров с Россией. Об этом сообщает издание EXXpress.

Он объяснил, что как нейтральное государство Австрия стала бы идеальным местом для таких переговоров. По его словам, страна имеет давнюю традицию дипломатических отношений, и ее следует развивать.

«Мы убеждены, что все, что способствует укреплению взаимного доверия, должно быть сделано», — подчеркнул вице-канцлер Австрии.

Ранее Владимир Зеленский высказался о дальнейших переговорах с Россией. Политик заявил, что определится с участием в этом процессе после завершения обмена пленными с Москвой. Предполагается, что мероприятия по обмену завершатся 20-21 июня.

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