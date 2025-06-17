В Иране признали хрупкость правящего режима

Житель Ирана Шахрияр: Падение правящего режима может стать вопросом времени

Конфликт с Израилем показал хрупкость правящего режима в Иране и его падение в случае военного вмешательства США может стать вопросом времени. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил житель города Мешхед, бизнесмен Шахрияр.

Положение иранского режима выглядит незавидным (...) Без помощи союзников он, возможно, ничего не сможет сделать, но если получит поддержку, то падение режима — вопрос времени США, скорее всего, его поддержит. Хотя если Иран Шахрияр житель Мешхеда, Иран

Шахрияр подчеркнул, что последние события лишь накаляют недовольство общества властью. Однако он подчеркнул, что удары Израиля параллельно укрепляют патриотизм иранцев и их негативное отношение к Тель-Авиву. Он также выразил надежду, что вооруженные силы исламской республики окажутся способными нанести эффективный удар по Израилю, который позволит сдержать дальнейшую эскалацию конфликта в регионе.

Ранее стало известно, что в результате ударов Ирана Тель-Авив оказался полностью парализован. В частности, по данным иранских медиа, атаки привели к перебоям в электроснабжении города и поставках горючего, а местные жители большую часть времени проводят в бомбоубежищах.