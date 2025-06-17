В Иране признали хрупкость правящего режима

Конфликт с Израилем показал хрупкость правящего режима в Иране и его падение в случае военного вмешательства США может стать вопросом времени. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил житель города Мешхед, бизнесмен Шахрияр.
Положение иранского режима выглядит незавидным (...) Без помощи союзников он, возможно, ничего не сможет сделать, но если получит поддержку, то падение режима — вопрос времени
США, скорее всего, его поддержит. Хотя если Иран
Шахрияр подчеркнул, что последние события лишь накаляют недовольство общества властью. Однако он подчеркнул, что удары Израиля параллельно укрепляют патриотизм иранцев и их негативное отношение к Тель-Авиву. Он также выразил надежду, что вооруженные силы исламской республики окажутся способными нанести эффективный удар по Израилю, который позволит сдержать дальнейшую эскалацию конфликта в регионе.
Ранее стало известно, что в результате ударов Ирана Тель-Авив оказался полностью парализован. В частности, по данным иранских медиа, атаки привели к перебоям в электроснабжении города и поставках горючего, а местные жители большую часть времени проводят в бомбоубежищах.