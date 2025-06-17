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15:22, 17 июня 2025Интернет и СМИ

Звезда «Женского стендапа» вышла замуж

Юмористка Маргарита Родина сообщила, что вышла замуж
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: @ritario2006

Известная российская юмористка, звезда проекта «Женский стендап» Маргарита Родина вышла замуж. Об этом она сообщила в своем аккаунте в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена).

16 июня комикесса опубликовала видео, на котором она позирует перед камерой в свадебном платье. «Вчера появилась новая ячейка общества (...) Все прошло на одном дыхании в эстетическом наслаждении», — говорилось в подписи к публикации.

Возлюбленный Родиной Евгений сделал ей предложение в августе 2024 года. Мужчина подарил ей кольцо после одного из ее выступлений. Для юмористки этот брак станет четвертым.

Ранее стало известно, что телеведущая Ксения Бородина вышла замуж за блогера Николая Сердюкова, с которым познакомилась на съемках проекта «Последний герой». Она уточнила, что церемония прошла 3 июня. Пара расписалась во дворце бракосочетания в Барвихе.

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