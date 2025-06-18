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13:31, 18 июня 2025Мир

Американский авианосец на Ближнем Востоке отключил транспондер

Авианосец США USS Nimitz отключил транспондер и перестал передавать данные
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Matt Cardy / Getty Images

Американский авианосец USS Nimitz, который направляется на Ближний Восток для защиты американских сил на фоне обострения конфликта между Ираном и Израилем, отключил транспондер и перестал передавать данные. Об этом сообщает РИА Новости.

По последним переданным данным, корабль находился в акватории между Малайзией и Индонезией. Пункт назначения авианосца США не указан.

Ранее Вооруженные силы США решили направить на Ближний Восток дополнительные истребители из-за эскалации конфликта Израиля и Ирана. По данным агентства Reuters, речь идет о таких моделях, как F-16, F-22 и F-35, — эти истребители применяются в том числе для перехвата беспилотников и ракет.

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