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20:41, 18 июня 2025Наука и техника

Археологи нашли останки «гоблина» эпохи динозавров

RSOS: Американские палеонтологи описали неизвестный вид гигантских рептилий
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Изображение: Royal Society

Американские палеонтологи описали ранее неизвестный вид гигантских ящериц, сосуществовавших с динозаврами 76 миллионов лет назад. Рептилия получила название Bolg amondol — в честь гоблина Болга из «Хоббита» и с намеком на бронированную голову. Открытие опубликовано в журнале Royal Society Open Science.

Останки обнаружили в старой музейной коллекции Юты — в коробке с пометкой «ящерица». Несмотря на фрагментарность, кости черепа, конечностей и панцирные остеодермы оказались достаточны для признания новой формы жизни. Bolg amondol оказался хищной ящерицей длиной почти в метр — сравнимой с современным вараном. Особенно интересна его родословная: ближайшие родственники найдены в пустыне Гоби, что указывает на древние миграции между Азией и Северной Америкой. Такие перемещения, считавшиеся редкостью для рептилий, теперь выглядят как закономерность, указывающая на скрытую сложность позднемеловой биогеографии.

Открытие также пересматривает взгляд на экосистему древней Юты. Вместе с Bolg здесь сосуществовали как минимум три других вида крупных ящериц. Это говорит о стабильной, богатой среде с разнообразной добычей и устойчивыми нишами — ящерицы были не просто соседями динозавров, но важными звеньями пищевой цепи.

Ранее палеонтологи в Канаде обнаружили необычные следы анкилозавра с тремя пальцами, что позволило выделить новый вид Ruopodosaurus clava. Находка опровергла прежнюю гипотезу о вымирании анкилозавридов в Северной Америке и указала на их сосуществование с другими группами динозавров.

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