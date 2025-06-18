Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
21:38, 18 июня 2025Интернет и СМИ

Артемий Лебедев озвучил «большой вопрос» Кремлю

Блогер Лебедев: Властям РФ нужно было озвучить правила для СМИ после начала СВО
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев заявил, что у него есть большой вопрос к российским властям, связанный с работой СМИ в стране после начала специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом он высказался в выпуске обзора новостей, доступном в соцсети «ВКонтакте».

По мнению Лебедева, после начала спецоперации российским СМИ следовало сообщить, что не следует публиковать материалы, в которых бы выражалась позиция, отличная от государственной. Блогер подчеркнул, что если бы издания знали об этом требовании, то некоторые из них не лишились бы лицензий и не были признаны нежелательными организациями.

«Почему 24 февраля 2022 года об этом не сообщили всем средствам массовой информации — это глубокая загадка», — сказал Лебедев.

Материалы по теме:
Закон о пропаганде ЛГБТ: что это такое и за что можно получить штраф?
Закон о пропаганде ЛГБТ:что это такое и за что можно получить штраф?
3 июня 2024
Закон об ответственности за фейки о ВС РФ. За какие действия могут конфисковать имущество или назначить реальный срок?
Закон об ответственности за фейки о ВС РФ.За какие действия могут конфисковать имущество или назначить реальный срок?
20 марта 2024

Ранее дизайнер развеял миф о Северной Корее. По его словам, не стоит доверять новостям об этой стране, так как многие из них формируют недостоверное представление о ней.

4 марта 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий ответственность за распространение недостоверной информации о Вооруженных силах России. Как уточняли юристы, фейками могут считаться любые публикации, содержащие информацию о вооруженных силах, которую не подтвердило Минобороны России.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Кремль ответил на заявление Трампа о вчерашнем разговоре с Путиным

    Захарова заявила о наличии у Киева компромата на западных политиков

    Украинский дрон атаковал автомобиль со священником в зоне СВО

    МАГАТЭ назвало последствия удара по АЭС в Иране

    Российский борец погиб в зоне СВО

    Захарова заявила о мутации Киева в террористическую ячейку

    В Госдуме посоветовали Каллас следить за градусами

    ГУР Украины намекнуло на причастность к убийству исполняющего обязанности мэра Бердянска

    Украинской мобилизации предрекли провал

    Захарова обвинила Запад в ублажении Киева как капризного ребенка

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости