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08:53, 18 июня 2025Бывший СССР

Белоруссия проведет военные учения на границе с Польшей

МО Белоруссии сообщило о начале учений на западе республики
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

В Белоруссии пройдут учения военнообязанных и сил специальных операций на западе республики. Об этом заявило Минобороны страны в своем Telegram-канале.

«С 18 по 24 июня с военными комиссариатами Брестской области проводится мобилизационное учение с призывом военнообязанных», — сообщили в ведомстве.

Уточняется, что во время учений военнообязанные восстановят навыки владения оружием и техникой. Кроме того, будут проведены тренировки по оповещению и и вызову в военные комиссариаты.

Ранее стало известно, что ракетный комплекс «Орешник» планируется разместить в Белоруссии к концу 2025 года.

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