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20:21, 28 мая 2025Бывший СССР

В Белоруссии разместят «Орешник»

В Белоруссии захотели разместить «Орешник» к концу 2025 года
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Mil.ru / wikipedia

Ракетный комплекс «Орешник» планируется разместить в Белоруссии к концу 2025 года. Об этом заявил госсекретарь Совета безопасности страны Александр Вольфович, передает ТАСС.

По его словам, места для размещения комплекса уже определены. Он также опроверг заявления украинских чиновников о том, что республика блефует, говоря о размещении «Орешника» на своей территории. «Пусть тешат себя надеждой», — сказал Вольфович.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко описал встречу с министром обороны России Андреем Белоусовым фразой «мы здесь не шутим».

До этого американское издание The National Interest сообщило, что испытания Россией ракетной системы «Орешник» проводятся с целью послать сигнал Западу и Украине. Подчеркивается, что система противовоздушной обороны натовского образца не сможет отразить удар «Орешника».

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