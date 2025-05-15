В США раскрыли цель испытания ракетной системы «Орешник»

NI: Россия, проводя испытания «Орешника», посылает сигнал Западу

Испытания Россией ракетной системы «Орешник» проводятся с целью послать сигнал Западу и Украине. Об этом сообщило американское издание The National Interest (NI).

Авторы отмечают, что таким образом Россия планирует склонить Украину и Запад к переговорам. Подчеркивается, что система противовоздушной обороны (ПВО) натовского образца не сможет отразить удар «Орешника».

«Более того, Путин посылает очень четкие сигналы своим европейским коллегам, а также администрации Трампа, которая, похоже, потеряла нить разговора по вопросу о мирном соглашении с Украиной. Этот сигнал заключается в том, что российская военная экономика и оборонно-промышленная база работают в таком темпе, что у России есть системы, о которых Пентагон сейчас только мечтает», — говорится в статье.

10 мая сообщалось о закрытии воздушного пространства над полигоном «Капустин Яр», с которого производят запуск ракет типа «Орешник». Ограничения действовали с 6:00 12 мая до 4:00 13 мая по UTC.