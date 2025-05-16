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12:28, 16 мая 2025Бывший СССР

Лукашенко словами «мы здесь не шутим» описал встречу с Белоусовым

Лукашенко о военно-техническом сотрудничестве с Россией: Мы здесь не шутим
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Sputnik / Alexander Kazakov / Pool via Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко описал встречу с министром обороны России Андреем Белоусовым фразой «мы здесь не шутим». Его слова передает агентство «БелТА».

«Мы обсудим сегодня эти вопросы. Поэтому все должны понимать, что мы здесь не шутим», — заявил политик.

16 мая стало известно о закрытой встрече Лукашенко и Белоусова. В ходе обсуждения затрагивалось военно-техническое сотрудничество России и Белоруссии. Лукашенко поблагодарил Россию за поставленную военную технику, отметив совместную работу над новыми видами вооружений.

Ранее президент России Владимир Путин одобрил размещение ракетного комплекса «Орешник» в Республике Беларусь. По его словам, определение целей «Орешника» останется за Минском.

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