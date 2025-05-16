Лукашенко словами «мы здесь не шутим» описал встречу с Белоусовым

Президент Белоруссии Александр Лукашенко описал встречу с министром обороны России Андреем Белоусовым фразой «мы здесь не шутим». Его слова передает агентство «БелТА».
«Мы обсудим сегодня эти вопросы. Поэтому все должны понимать, что мы здесь не шутим», — заявил политик.
16 мая стало известно о закрытой встрече Лукашенко и Белоусова. В ходе обсуждения затрагивалось военно-техническое сотрудничество России и Белоруссии. Лукашенко поблагодарил Россию за поставленную военную технику, отметив совместную работу над новыми видами вооружений.
Ранее президент России Владимир Путин одобрил размещение ракетного комплекса «Орешник» в Республике Беларусь. По его словам, определение целей «Орешника» останется за Минском.