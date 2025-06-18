Беременная Ида Галич показала фигуру в нижнем белье

Беременная блогерша Ида Галич показала фигуру в черном нижнем белье

Беременная блогерша и телеведущая Ида Галич показала фигуру в нижнем белье. Соответствующий кадры появился в ее Telegram-канале, который насчитывает 274 тысячи подписчиков.

Звезда разместила два снимка, на одном из которых она предстала в длинном черном платье свободного кроя. На другом фото инфлюэнсерша позировала в черном комплекте, состоящем из топа и трусов с высокой посадкой. При этом звезда продемонстрировала округлившийся живот.

«Сегодня, проходя мимо зеркала в черном платье, подумала: "Появление нового человека уже совсем скоро, а живот будто не такой и большой". Без черного цвета таких размышлений не осталось. Я огромная!» — посетовала Галич.

Ранее в июне беременная Ида Галич раскрыла свой вес. 35-летняя инфлюэнсерша призналась, что набрала 14 килограммов и стала весить около 70 килограммов.

