Бывший сотрудник «Макдоналдса» раскрыл пугающую изнанку работы в ресторане

Пользователь Reddit с ником Hakoreincarnation59, бывший сотрудником сети ресторанов быстрого питания «Макдоналдс» раскрыл изнанку работы и рассказал о постоянном клиенте, который вызывал наибольший страх и опасения у него самого и у всех его коллег. Им оказался агрессивно настроенный человек, всегда носивший с собой оружие.

«Это был довольно крупный мужчина с лишним весом, который всегда был агрессивен и всегда заказывал еду навынос. Он приходил всегда в одно и то же время и всегда отказывался пользоваться киоском для самостоятельного обслуживания. Он требовал, чтобы заказ непременно принял кассир и был при этом очень конкретен в своих пожеланиях», — написал автор темы.

По его словам, в этот момент все сотрудники «Макдоналдса» бросали все дела и выполняли только заказ неприятного гостя, чтобы он поскорее получил его и ушел. Причиной такого отношения к нему была не только его агрессия, но и то, что из-под рубашки, заправленной в джинсы, явственно проступал пистолет.

«Но каждый чертов раз, когда мы отдавали ему его заказ, он не уходил, не проверив всю сотню позиций из этого заказа. Он снова и снова доставал каждую коробку с едой из пакета, хотя мы упаковывали его на его глазах, и сверял со своим большим длинным чеком», — вспомнил Hakoreincarnation59, признавший при этом, что покупатель ни разу не преступил грань закона.

Ранее другой пользователь Reddit опубликовал фотографию, на которой видно, как в «Макдоналдс» доставили еду из другой компании. В комментариях участники обсуждения объяснили, кто мог заказать ее.