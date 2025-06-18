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15:19, 18 июня 2025Экономика

Дачникам раскрыли способы спасти урожай в самую холодную неделю лета

Эколог Рыбальченко: В самую холодную неделю лета важно укрыть перец пленкой
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В самую холодную неделю лета, которая начнется в европейской части России с 19 июня, важно защитить перцы. Способы спасти урожай от понижения температуры назвал российским дачникам эколог Илья Рыбальченко, пишет Life.ru.

Если температура воздуха опускается ниже плюс 10 градусов, перец заболевает и перестает расти. Тогда его придется долго опрыскивать и кормить азотом, но лучше всего заранее укрыть растение пленкой.

«14 градусов он не испугается. Рядом с ним, слева и справа, нужно подложить два больших балласта с водой. Они будут играть роль теплоаккумуляторов, запасут энергию. Этого вполне хватит для того, чтобы перцы не остановили свой рост», — пояснил Рыбальченко.

Эколог добавил, что огурцы хорошо переносят перепады дневных и ночных температур. Поэтому, если они находятся в теплице, то станут еще активнее расти. Так что лучше всего уделить внимание в прохладную погоду именно перцам.

Ранее россиян призвали собирать дождевую воду на даче, чтобы сэкономить деньги на коммунальных услугах и снизить нагрузку на колодцы и скважины.

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