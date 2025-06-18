Дуров сообщил о работе своего брата над «настоящим ИИ»

Павел Дуров заявил, что его брат Николай работает над «настоящим ИИ»

Основатель Telegram Павел Дуров в интервью журналу Le Point рассказал, что его брат Николай работает над «настоящим искусственным интеллектом» (ИИ).

По словам предпринимателя, будущий ИИ его брата будет отличаться от современных больших языковых моделей и сможет «понимать мир». Он пояснил, что современный искусственный интеллект читает много текста и выдает консенсусную версию, однако «эти модели не разумны».

«Мой брат Николай в настоящее время работает над настоящим ИИ — ИИ, способным логически мыслить и понимать мир», — заявил Дуров.

Ранее Дуров сообщил, что за семь недель после его ареста французская газета Le Monde выпустила 40 негативных статей о мессенджере.

Как утверждает предприниматель, в большинстве случаев газета не запрашивала комментариев или игнорировала правки, которые ей отправляли.