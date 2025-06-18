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16:35, 18 июня 2025Силовые структуры

Директор филиала российского вуза похитил специфический предмет и поплатился снегоходом

В Красноярске правоохранители задержали экс-директора института СФУ за хищение
Варвара Митина (редактор)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

В Красноярске правоохранители задержали бывшего директора филиала высшего учебного заведения за похищение дорогостоящего аппаратного комплекса. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Мужчину обвинили в мошенничестве в особо крупном размере. Местонахождение аппаратного комплекса устанавливается. У фигуранта изъяли дорогостоящий автомобиль, снегоход и компьютерную технику.

По версии следствия, в июне 2023 года для нужд вуза купили аппаратный комплекс для исследований нефтяных и газовых объектов стоимостью около девяти миллионов рублей. Через месяц руководитель филиала велел сотруднице подготовить служебную записку о перемещении оборудования в Республику Тыва для проведения плановых испытаний. При этом в реальности оборудование туда не доехало. Обвиняемый похитил его и распорядился им по своему усмотрению. Пропажу обнаружили в 2025 году во время инвентаризации.

ТАСС сообщает, что речь идет об Институте нефти и газа Сибирского федерального университета.

Ранее в Нижнем Новгороде задержали проректора Нижегородского государственного лингвистического университета Анну Чанчину по делу экс-ректора вуза Жанны Никоновой, обвиняемой в превышении полномочий.

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