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02:37, 18 июня 2025Экономика

Эксперт предрекла ослабление рубля к доллару

Глава «Эксперт РА» Чекурова заявила, что рубль ослабнет летом к доллару
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Летом курс рубля будет более слабым, а средний курс за год составит около 93-94 рублей за доллар. Об этом рассказала гендиректор рейтингового агентства «Эксперт РА» Марина Чекурова в беседе с РИА Новости.

По словам специалиста, резкое укрепление рубля в первые месяцы года было вызваны сочетанием фундаментальных факторов. Среди них — сверхвысокие ставки, а также технические факторы. Также повлияли изменениемструктуры и сроков репатриации валютной выручки.

«Но похожую картину мы наблюдали и в 2023-2024 годах. Более того, текущие цены еще не отразили ухудшение на нефтяном рынке», — подчеркнула Чекурова.

Банк России изменил курсы доллара, юаня и евро на 18 июня. Стоимость американкой валюты составила 78,7135 рубля. На 17 июня он составлял 78,5067 рубля. Что касается курса евро, то его понизили с 90,9438 рубля до 90,7548. Курс юаня вырос до 10,921 рубля.

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