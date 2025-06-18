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10:59, 18 июня 2025Россия

Глава Генштаба посетил пункты управления группировки войск «Центр»

Глава Генштаба Герасимов проверил выполнение задач группировкой войск «Центр»
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Руководитель Генерального штаба России Валерий Герасимов посетил пункты управления группировки войск «Центр», которые действуют на красноармейском направлении. Об этом сообщило Минобороны, передает ТАСС.

По информации ведомства, Герасимов заслушал доклады командующего армией и командиров соединений, а также поставил задачи, которые необходимо выполнить группировке в дальнейшем.

«Ребята, поздравляю вас с награждением, желаю дальнейших боевых успехов и полного освобождения донецкой земли», — обратился Герасимов к российским военным. Глава Генштаба также вручил государственные награды тем бойцам, которые отличились в ходе боевых действий.

13 июня Герасимов посетил командный пункт группировки войск «Запад». Там первый замминистра обороны заслушал доклад командующего группировкой Сергея Кузовлева.

ЖЗЛ
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