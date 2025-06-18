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21:44, 18 июня 2025Бывший СССР

ГУР Украины намекнуло на причастность к убийству исполняющего обязанности мэра Бердянска

ГУР Украины сообщило об убийстве и.о. мэра Бердянска Грицая
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины сообщило об убийстве исполняющего обязанности мэра Бердянска Михаила Грицая.

В ведомстве прямо не сообщили о причастности, однако намекнули на это, указав на возмездие за «каждое совершенное против украинского народа военное преступление». Там рассказали, что чиновник был застрелен из пистолета, и опубликовали фотографию оружия.

В ведомстве отметили, что Грицай проживал в Бердянске и возглавлял центр партии «Социалистическая Украина», а в 2022 году, после установления контроля российскими войсками над городом, получил должность в новой администрации. Он исполнял обязанности мэра и был заместителем по инфраструктуре, ЖКХ и топливно-энергетическому комплексу.

В ГУР также напомнили, что украинские правоохранительные органы заочно вынесли Грицаю подозрение и открыли уголовное производство по делу о госизмене.

Ранее Южный окружной военный суд Ростова-на-Дону приговорил к 25 годам лишения свободы украинца Вадима Трачука за подрыв главы военно-гражданской администрации Энергодара и еще двоих россиян. По версии следствия, фигурант был завербован Главным управлением разведки Минобороны Украины.

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