Хинштейн ответил на шутку Путина о нем

Хинштейн готов еще просить средств у Путина из-за ситуации в Курской области

Временно исполняющий обязанности (врио) губернатора Курской области Александр Хинштейн в разговоре с корреспондентом KP.RU Александром Коцем ответил на шутку президента России Владимира Путина о нем. Во время поездки в Курск глава государства заметил с иронией, что Хинштейн много просит.

Врио главы отметил, что готов просить еще средств, поскольку в Курской области сложилась непростая экономическая ситуация.

«Основная задача — это максимально быстро и качественно подготовить программу восстановления в приграничье социально-экономического развития региона. Это касается и социалки, и энергетики — тепло, газ, вода, электричество, дороги, объекты культурного наследия, храмы», — пояснил Хинштейн.

Он также подчеркнул, что президент России довольно живо откликается на любые обращения о помощи гражданам.

20 мая стало известно, что Путин приехал в Курскую область впервые с момента ее освобождения. Тогда глава государства пообщался с волонтерами, а также провел совещание с руководителями муниципалитетов приграничного региона.