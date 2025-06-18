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19:49, 18 июня 2025Мир

Иран начал новую атаку на Израиль

IRNA: Иран начал новую ракетную атаку на Израиль
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Amir Cohen / Reuters

Вооруженные силы Ирана начали новую ракетную атаку на Израиль после того, как призвали жителей Хайфы срочно эвакуироваться. Об этом передает агентство IRNA.

«Иранские ракеты направились в сторону Израиля», — сообщается в материале.

Также Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что зафиксировала атаку Тегерана, а военные уже приступили к перехвату иранских ракет. Население страны призвали находиться в укрытии.

Ранее Иран призвал жителей израильского города Хайфа эвакуироваться. В сообщении отмечается, что оставаться в указанном месте «крайне опасно для жизней людей».

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