Иран начал новую атаку на Израиль

IRNA: Иран начал новую ракетную атаку на Израиль

Вооруженные силы Ирана начали новую ракетную атаку на Израиль после того, как призвали жителей Хайфы срочно эвакуироваться. Об этом передает агентство IRNA.

«Иранские ракеты направились в сторону Израиля», — сообщается в материале.

Также Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что зафиксировала атаку Тегерана, а военные уже приступили к перехвату иранских ракет. Население страны призвали находиться в укрытии.

Ранее Иран призвал жителей израильского города Хайфа эвакуироваться. В сообщении отмечается, что оставаться в указанном месте «крайне опасно для жизней людей».