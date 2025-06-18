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02:47, 18 июня 2025Мир

Китай отправил в Иран загадочные транспортные самолеты

The Telegraph: Китай отправил в Иран три загадочных транспортных самолета
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: David Ryder / Reuters

Китай отправил в Иран загадочные транспортные самолеты. Об этом пишет The Telegraph.

Издание напомнило, что на следующий день после удара Израиля по Ирану, 13 июня, из Китая вылетел грузовой самолет. Через день второй борт вылетел из прибрежного города. В понедельник, 16 июня — еще одно воздушное судно, из Шанхая.

Уточняется, каждый борт летел на запад через север Китая, затем пересекал Казахстан, спускался через Узбекистан и Туркменистан — и исчезал с радаров, приближаясь к Ирану.

Кроме того, в плане полета указывался Люксембург как конечный пункт, однако самолет, предположительно, не приближалось к европейскому воздушному пространству.

Ранее стало известно, что Британия отказалась участвовать в обороне Израиля. Посол Израиля в Великобритании Ципи Хотовели подчеркнула, что Лондон не оказывает оборонной помощи Израилю в конфликте с Ираном.

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