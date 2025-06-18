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21:15, 18 июня 2025Мир

КСИР ударил по местам дислокации разведок и авиабазам Израиля

КСИР ударил по штабам «Моссада», военной разведки и авиабазам Израиля
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Иран нанес удары по местам дислокации разведок Израиля и авиабазам. Об этом сообщил Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР), передает РИА Новости.

«Как и вчера, мы поразили места дислокации "Моссада", управления военной разведки и авиабазы истребителей армии на всей площади оккупированных территорий», — говорится в сообщении.

Военные Ирана добавили, что это 11-я волна атак в ответ на удары Израиля по Ирану.

Ранее стало известно, что КСИР нанес удар по штаб-квартире «Моссада», в ходе которого погибли многие высокопоставленные офицеры. Отмечалось, что удар был нанесен с помощью новой иранской ракеты.

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