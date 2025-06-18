Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
18:02, 18 июня 2025Путешествия

Летевший на Бали самолет развернулся в воздухе из-за стихийного бедствия

Летевший из Дели на Бали самолет развернулся в воздухе из-за извержения вулкана
Алина Черненко

Фото: Amit Dave / Reuters

Самолет авиакомпании Air India, летевший из столицы Индии Дели на индонезийский остров Бали, развернулся в воздухе и сменил курс из-за извержения вулкана вблизи пункта назначения. Об этом сообщает портал Mint.

Уточняется, что инцидент произошел в среду, 18 июня. По данным источника, лайнеру пришлось вернуться в аэропорт вылета «в интересах безопасности». Воздушное судно благополучно приземлилось в Дели, а пассажирам предоставили размещение в гостинице.

Стихийное бедствие на популярном туристическом острове Флорес произошло во вторник, 17 июня. Вулкан Левотоби Лаки-лаки выбросил столб ярко-оранжевого пепла высотой 11 километров.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп рассказал о вчерашнем разговоре с Путиным

    Автор песни Shaman назвал свою фаворитку «Интервидения»

    В России продадут за рубль старинную пивоварню

    Мощное землетрясение произошло в Мексике

    Телезвезда случайно выпила антисептик

    Синоптик рассказала москвичам грустную новость

    Кнайсль описала планы Израиля вторгнуться в Иран одним русским словом

    Кубок Стэнли сломали

    Женщина похудела на 51 килограмм из-за сломанного стула

    Серийному маньяку Миргороду дали второе пожизненное

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости