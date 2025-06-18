Летевший на Бали самолет развернулся в воздухе из-за стихийного бедствия

Летевший из Дели на Бали самолет развернулся в воздухе из-за извержения вулкана

Самолет авиакомпании Air India, летевший из столицы Индии Дели на индонезийский остров Бали, развернулся в воздухе и сменил курс из-за извержения вулкана вблизи пункта назначения. Об этом сообщает портал Mint.

Уточняется, что инцидент произошел в среду, 18 июня. По данным источника, лайнеру пришлось вернуться в аэропорт вылета «в интересах безопасности». Воздушное судно благополучно приземлилось в Дели, а пассажирам предоставили размещение в гостинице.

Стихийное бедствие на популярном туристическом острове Флорес произошло во вторник, 17 июня. Вулкан Левотоби Лаки-лаки выбросил столб ярко-оранжевого пепла высотой 11 километров.

